కరెంట్‌ లేదని పిల్లల్ని ఆకలితో మాడ్చేశారు

వసతి గృహంలో విచారణ చేస్తున్న ఎంఈవో
అల్లూరి జిల్లా గొలుగొండ కేజీబీవీలో దారుణం
తీవ్ర ఇబ్బందులు పడిన 240 మంది విద్యార్థినులు
గొలుగొండ: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గొలుగొండ కసూ్తర్బా బాలికల వసతిగృహంలో విద్యార్థులు ఆకలితో అలమటించారు. శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటల వరకు భోజనం పెట్టకపోవడంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఈ విషయం తెలిసిన విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రులు శనివారం పాఠశాలకు వచ్చి ఉపాధ్యాయులను ప్రశ్నించి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వసతి గృహంలో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు 240 మంది చదువుతున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయనున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ముందుగానే ప్రకటించారు.
మధ్యాహ్నం భోజనం అనంతరం వసతి గృహం సిబ్బంది ఈ సమస్యను పట్టించుకోలేదు. శుక్రవారం రాత్రి 8 గంటలైనా కరెంట్ రాకపోయినా సిబ్బంది పట్టించుకోలేదు. కరెంట్ వస్తుందని రాత్రి 10 గంటల వరకూ వేచి చూశారు. విద్యార్థులు ఆకలి కేకలు వేయడంతో అప్పటికప్పుడు చేతి పంపుబోరుల నుంచి నీరు తెచ్చి అన్నం వండి వడ్డించారు. ఈ విషయం తెలిసిన తల్లిదండ్రులు శనివారం వసతిగృహానికి వచ్చి సిబ్బందిని నిలదీశారు.
జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో జిల్లా బాలికల సంరక్షణ అధికారి జమీమా, ఎంఈవో సత్యనారాయణ కసూ్తర్బా బాలికల వసతిగృహాన్ని సందర్శించి, సమాచారాన్ని సేకరించారు. అనంతరం డీఈవో, సమగ్ర శిక్షణ అధికారులకు తెలియజేశారు. దీనిపై మంగళవారం పూర్తి విచారణ చేపడతామని విలేకరులకు ఎంఈవో చెప్పారు.