'మైరా' మై హూనా.. అభివృద్ధి మాటున విశాఖలో భూ దోపిడీ

ఐదు నెలల ‘మైరా బే వ్యూ రిసార్ట్స్’కు విశాఖ, మచిలీపట్నంలో భూములు
అభివృద్ధి మాటున భూ దోపిడీ.. డొల్ల కంపెనీకి పెద్దపీట
నెలలు నిండని కంపెనీలకు రూ.వందల కోట్ల విలువైన భూములు
తెర వెనుక చక్రం తిప్పిన ప్రభుత్వ పెద్దలు, బినామీలు.. ఆనక మీకింత–మాకింత
మూలధనం రూ.లక్షల్లో.. ప్రాజెక్టుల పెట్టుబడి రూ.వందల కోట్లలో..
విశాఖలో రూ.600 కోట్లు –750 కోట్ల విలువైన 15 ఎకరాల భూమి..
మచిలీపట్నంలో రూ.60 కోట్లు–100 కోట్ల విలువైన భూమి 20 ఎకరాలు ధారాదత్తం
కేవలం 20 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 35 ఎకరాలు కేటాయించిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
రూ.15 లక్షల మూలధన పెట్టుబడితో వచ్చిన సంస్థ రూ.413.44 కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతుందని డీపీఆర్
సాక్షి, అమరావతి: పర్యాటకాభివృద్ధి మాటున చంద్రబాబు సర్కారు అప్పనంగా భూ దోపిడీకి పాల్పడుతోంది. అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాలు, పారిశ్రామికవాడలు, పోర్టులకు సమీపంలోని భూములను కొల్లగొట్టేందుకు భారీ కుట్ర నెరుపుతోంది. డొల్ల కంపెనీలను తెరపైకి తీసుకొచ్చి పెట్టుబడుల పేరుతో తీర ప్రాంతాల్లో ఖరీదైన భూములను దోచేస్తోంది. కేవలం ఆరు నెలల క్రితం పెట్టిన ఓ కంపెనీకి రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో 35 ఎకరాల భూములు కేటాయించింది. దీని విలువ ఏకంగా రూ.660 కోట్ల నుంచి రూ.850 కోట్లుగా ఉంది. ఆతిథ్య రంగంలో సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన సంస్థలకు సైతం వీలుపడని పెట్టుబడులను.. డొల్ల కంపెనీలను అడ్డుపెట్టుకుని డీపీఆర్లు చూపిస్తూ భూ కుంభకోణానికి తెరతీస్తోంది.
ఇందులో భాగంగా పర్యాటక పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే పేరుతో కనీస మూలధన పెట్టుబడి లేని సంస్థలు రూ.వందల కోట్ల పెట్టుబడి పెడతామంటూ ముందుకొస్తే వాటికి ఖరీదైన భూములు అప్పగించేస్తోంది. ‘మైరా బే వ్యూ రిసార్ట్స్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్’ అనే సంస్థ 2025 మే 5న రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్(ఆర్వోసీ)లో నమోదైంది. ఆ కంపెనీ చిరునామా విశాఖలోనే ఉంది. అయితే, సదరు కంపెనీ మూలధన పెట్టుబడిగా రూ.15 లక్షలు మాత్రమే చూపించింది. ఈ కంపెనీ నమోదైన ఐదు నెలల్లోనే రూ.255.91 కోట్లతో విశాఖలో రిసార్ట్స్, కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిరి్మస్తామంటూ ముందుకొచ్చింది. ఆ వెంటనే ప్రభుత్వం విశాఖలోని కొత్తవలసలో 15 ఎకరాల భూమిని కేటాయిస్తూ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 21న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
వాస్తవానికి విశాఖ తీర ప్రాంతంలో ఎకరా భూమి సగటు విలువ రూ.40కోట్ల నుంచి రూ.50కోట్లకుపైగా పలుకుతోంది. ఈ లెక్కన సుమారు రూ.600కోట్ల నుంచి రూ.750 కోట్లకుపైగా విలువైన భూమిని ఇచ్చేసింది. అంతటితో ఆగకుండా అదే కంపెనీ మచిలీపట్నంలో రూ.157.53 కోట్లతో అమ్యూజ్మెంట్ పార్కుతో కూడిన రిసార్టు కడతామంటే.. వెనువెంటనే ఈ నెల 13న తాళ్లపాలెంలో రూ.60 కోట్ల నుంచి రూ.100 కోట్ల విలువైన మరో 20 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో బృహత్తరంగా తలపెట్టిన పోర్టు నిర్మాణంతో మచిలీపట్నం రూపురేఖలు మారుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం అక్కడ భూమి మార్కెట్ రేటు ఎకరం రూ.3–5 కోట్లకుపైగా ఉంది. అంటే, రూ.60 కోట్ల నుంచి రూ.100 కోట్లు విలువైన భూములను అప్పనంగా ఈ కంపెనీకి అప్పగించేస్తోంది. వాస్తవానికి మచిలీపట్నం తీరంలో పోర్టు వచి్చన తర్వాత భూముల విలువ పెరిగింది. పోర్టు సేవలు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తే అక్కడి భూములు అమూల్యంగా మారతాయి. ఇంతటి విలువైన ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తుల మాటున చంద్రబాబు సర్కార్ మింగేస్తోంది.
రూ.15 లక్షల సంస్థ రూ.413.44 కోట్ల పెట్టుబడి!
‘మైరా బే వ్యూ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’ నమోదు సమయంలో మూల ధన పెట్టుబడి కేవలం రూ.15 లక్షలు మాత్రమే. అలాంటి సంస్థ ఆరు నెలలు తిరగకుండా ఒకచోట రూ.255.91 కోట్లు, మరొకచోట రూ.157.53 కోట్లు కలిపి రూ.413.44 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టే స్థాయికి వచ్చేసింది. దీన్నిబట్టి ఇక్కడ ఈ సంస్థను కేవలం భూములు కాజేసేందుకు మాత్రమే తెరపైకి తెచి్చనట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇలాంటి కంపెనీని అడ్డుపెట్టుకుని రూ.660 కోట్ల నుంచి రూ.850 కోట్ల విలువైన భూములను కారుచౌకగా లీజు పేరుతో ఏకంగా 99 ఏళ్లపాటు తమ చేతుల్లో పెట్టుకునేందుకు ప్రభుత్వ పెద్దలు పన్నిన పన్నాగంగా అర్థమవుతోంది.
వాస్తవానికి ఈ కంపెనీ ఐదుగురు డైరెక్టర్లతో ఏర్పాటైంది. ఇందులో ఒక వ్యక్తి ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఓ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీతో కలిసి ఆతిథ్య రంగంలో పని చేస్తున్నారు. అయితే, సదరు కంపెనీ రెండేళ్ల కిందట నమోదవ్వగా ఇప్పటి వరకు ‘మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఎఫైర్స్’(ఎంసీఏ)కు తమ ఆరి్థక లావాదేవీల వివరాలను సమరి్పంచలేదు. పైగా ప్రతి కార్పొరేట్ సంస్థ/ప్రైవేటు సంస్థకు క్రెడిట్ రేటింగ్ చాలా కీలకం. ఆ క్రెడిట్ రేటింగ్పై ఆధారపడే సంస్థ పనితీరును అంచనా వేస్తారు. అలాంటిది ఛత్తీస్గఢ్లో నిర్వహిస్తున్న ఫర్మ్ ఒక సంస్థ నుంచి క్రెడిట్ రేటింగ్ను విత్డ్రా చేసుకుని మరో సంస్థ ద్వారా తీసుకోవడం సందేహాలను కలిగిస్తోంది.
ఆ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇచ్చిన సంస్థ కూడా ఉత్తమమైన క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇచ్చే సంస్థల జాబితాలో లేకపోవడం గమనార్హం. పైగా ఈ ఫర్మ్కు రూ.50కోట్లకుపైగా బ్యాంకు రుణాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి సంస్థల్లోని వ్యక్తులు కొత్తగా కంపెనీలు పెడితే పాలకులు చెప్పారని పర్యాటకశాఖ రూ.వందల కోట్ల విలువైన భూములను కళ్లు మూసుకుని అప్పగించేస్తోంది.
డొల్ల ప్రాజెక్టులకు భూ సంతర్పణ
చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచి్చనప్పటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విలువైన భూములపై కన్నేసింది. పరిశ్రమలు, పర్యాటకం పేరుతో నచి్చనోళ్లకు కావాల్సినంత కట్టబెట్టేస్తోంది. విశాఖలో భూముల కేటాయింపుల వెనుక ఓ కీలక నేత చకచకా పావులు కదిపినట్లు సమాచారం. మచిలీపట్నంలో ఎప్పటి నుంచో భూములపై మనసు పడ్డ ఓ మంత్రి ఇదే అదునుగా ఈ సంస్థను అడ్డుపెట్టుకుని భూములు పొందేందుకు ప్రణాళిక వేసినట్టు తెలిసింది. మొత్తానికి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ సంస్థకు ప్రభుత్వ భూములు కేటాయించినా, దాని వెనుక ప్రభుత్వ పెద్దలు, బినామీలు ఉండటం సర్వసాధారణమైంది.
ముఖ్యంగా పర్యాటక శాఖలోని ఓ కన్సల్టెంట్ సంస్థ ఇలాంటి డొల్ల ప్రాజెక్టులను తీసుకురావడంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. సదరు సంస్థ ప్రభుత్వ పెద్దల సూచన మేరకు.. ప్రభుత్వం భూములు కేటాయించేలా కంపెనీలకు లేని అర్హతలతో డీపీఆర్ రూపొందించి భారీగా ముడుపులు మూట కట్టుకుంటున్నట్టు బహిరంగ విమర్శలున్నాయి. మొత్తంగా భూములు పొందిన సంస్థ.. ప్రభుత్వ పెద్దలు.. మీకింత–మాకింత అని పంచుకోవడమేనని పర్యాటక శాఖలో అధికారవర్గాల మధ్య చర్చ నడుస్తోంది.