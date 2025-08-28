ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి కొత్త చిత్రం.. కొరియన్ నుంచి హీరోయిన్ (ఫోటోలు)

1/25
ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకుడిగా తనకంటూ ఒక పేరు సొంతం చేసుకున్న ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి (SV Krishna Reddy)రచయిత, సంగీత దర్శకుడు, నటుడుగా కూడా ఊహించని పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్నారు.
తాజాగా ఈయన మరో చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.
‘వేదవ్యాస్’ అనే టైటిల్ తో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి పూజా కార్యక్రమాలను ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ సినిమా కోసం హీరోయిన్ ను ఏకంగా కొరియన్ నుంచి తీసుకురావడం గమనార్హం.
విలన్ ను మంగోలియా నుంచి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సినిమాను తిరుపతి రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు ప్రస్తుతం హీరో పేరు ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు.
