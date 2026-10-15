చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)

అసలు భూమి మీదే ఎక్కడా నిరసన స్థలాలు లేకుండా చేస్తే బెటర్ సార్!
యశవంతపుర: బెంగళూరులో కొన్ని హోటళ్లలో కాఫీ, టిఫిన్ల రేట్లు భగ
గతంలో ఇలానే మాట్లాడితే బొద్దింకల పార్టీ పుట్టింది. ఇప్పుడు చెదల పార్టీ పుడితే మీరే బాధ్యులు!
ఒరిజనల్ ఫేస్తో పోతే వర్కవుట్ కాద్సార్! అందుకే ఫేస్ మార్చా!! పరిస్థితులు అస్సలు బాగోలేవు!!
పాకిస్తాన్ టీ20 జట్టు కెప్టెన్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు.
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Oct 15 2026 4:59 PM | Updated on Oct 15 2026 4:59 PM
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