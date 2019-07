ఆమిర్‌ తొందరపడ్డాడు : వసీం అక్రం

ఇస్లామాబాద్‌ : పాకిస్తాన్‌ లెఫ్టార్మ్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ ఆమిర్‌ టెస్టు ఫార్మాట్‌కు వీడ్కోలు పలకడం తనని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందని ఆ దేశ మాజీ క్రికెటర్‌ వసీం అక్రమ్‌ తెలిపాడు. టెస్టు ఫార్మాట్‌లో పాక్‌ జట్టుకు ఆమిర్‌ అవసరం చాలా ఉందన్నాడు. ‘మహ్మద్‌ ఆమిర్‌ టెస్టు ఫార్మాట్‌కు గుడ్‌బై చెప్పడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఎందుకంటే 28 ఏళ్ల వయసులోనే క్రికెట్‌లో గొప్ప ఫార్మాట్‌ అయిన టెస్ట్‌లకు గుడ్‌బై చెప్పడం. పైగా పాకిస్తాన్‌ జట్టుకు అతని అవసరం ఎంతో ఉంది. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలోని రెండు టెస్ట్‌లు, ఇంగ్లండ్‌లో మూడు టెస్ట్‌లకు జట్టులో అతను ఉండటం ముఖ్యం’ అని వసీం ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇక షోయబ్‌ అక్తర్‌ సైతం ఆమిర్‌ నిర్ణయంపై అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.

To me Mohammad Amir retiring from Test cricket is a bit surprising because you peak at 27-28 and Test cricket is where you are judged against the best, it’s the ultimate format. Pakistan will need him in two Tests in Australia and then three in England.

