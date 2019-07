ముంబై : క్రికెట్‌ దిగ్గజం, టీమిండియా మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ అభిమానులకు ఓ క్లిష్ట ప్రశ్నను సంధించాడు. బుధవారం ట్విటర్‌ వేదికగా ఓ వీడియోను షేర్‌ చేసిన మాస్టర్‌.. అందులో బ్యాట్స్‌మన్‌ ఔటా ? నాటౌటా? మీరు అంపైర్‌ అయితే ఏం చేసేవారని అడిగాడు. సంక్లిష్టమైన పరిస్థితిని కలిగి ఉన్న ఈ వీడియోను ఓ స్నేహితుడు పంపిచాడని సచిన్‌ పేర్కొన్నాడు. అయితే ఈ వీడియోలో బౌలర్‌ వేసిన బంతి నేరుగా వికెట్‌ బెయిల్స్‌ను తాకినప్పటికి.. అవి కిందపడలేదు. పైగా ఒక బెయిల్‌ పక్కకు జరిగింది. అయితే దీన్ని అంపైర్‌ నాటౌట్‌ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తున్నప్పటికి వీడియోలో మాత్రం స్పష్టత లేదు. ఈ సందర్భంలో మీరు అంపైర్‌గా ఉంటే ఏం చేసేవారని అభిమానులను సచిన్‌ ప్రశ్నించాడు.

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? 🤔 pic.twitter.com/tJCtykEDL9

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2019