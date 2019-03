చంద్రబాబుకు ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ కృతజ్ఞతలు

సాక్షి, అమరావతి : ‘రావలి జగన్‌, కావలి జగన్’ పాట యూట్యూబ్‌లో సంచలనాలను సృష్టిస్తోందని ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. రాజకీయ ప్రచార పాటను కోటిమందికి పైగా వీక్షించడం యూట్యూబ్‌లో సరికొత్త రికార్డని తెలిపారు. ‘సోదరుడు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డిని ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా ఆశీర్వదించేలోపే రాక్‌స్టార్‌ని చేశారు. సీబీఎన్‌జీ (చంద్రబాబు నాయుడు గారు) మీ నుంచి మరిన్ని విమర్శలు రాకముందే కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా’ అని ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ పేర్కొన్నారు.



The first EVER political campaign song to have crossed 10 Million views on YouTube. @ysjagan, brother, before people of AP bless you to become their CM, they have already made you the rockstar! @ncbn, Sirji, thanks in advance for no more abuses 🙏https://t.co/L0ff118Iub

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) 30 March 2019