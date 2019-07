ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బాటిల్ క్యాప్ చాలెంజ్‌ ఫీవర్ నడుస్తోంది. హిందీ, తెలుగు సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు అక్షయ్‌ కుమార్‌ ప్రారంభించిన బాటిల్‌ క్యాప్‌ చాలెంజ్‌లో భాగంగా వీడియోలను తమ సోషల్‌ మీడియా పేజ్‌లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు క్రీడారంగంలోని వారు కూడా ఈ చాలెంజ్‌లో భాగస్వాములౌతున్నారు.

తాజాగా టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో సుధీర్‌ బాబు విభిన్నంగా బాటిల్‌ క్యాప్‌ చాలెంజ్‌ను పూర్తి చేశాడు. ముందుగా అక్షయ్‌ లాగే కాలితో బాటిల్‌ క్యాప్స్‌ ఓపెన్‌ చేసిన సుధీర్‌ బాబు, తరువాత బ్యాడ్మింటన్‌ ఆడుతూ బాటిల్‌ క్యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేశాడు. ఇటీవల టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సైతం క్రికెట్ ఆడుతూ బాటిల్‌ క్యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

And this is me from #PullelaGopichand having fun in a different way 😜 My Badminton #BottleCapChallenge 🏸🏸. pic.twitter.com/v6ayF8oV4y

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) 10 July 2019