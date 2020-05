 కరోనా : సల్మాన్ కొత్త బ్రాండ్ లాంచ్

సాక్షి, ముంబై: బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త వ్యాపరంలోని అడుగు పెట్టాడు. కరోనా సంక్షోభ సమయంలో సమయానికి తగినట్టుగా శానిటైజర్ బిజినెస్ లోకి ప్రవేశించిన సల్మాన్ ఫ్రెష్ పేరుతో సరికొత్త హ్యాండ్ శానిటైజర్ ను లాంచ్ చేశారు. ఈ మేరకు బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ ఆదివారం తన ట్విటర్ లో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశారు. అత్యుత్తమైన ఉత్పత్తులు నీకు , నాకు మనందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేశాయని ఆయన తెలిపారు. ఫ్రెష్ గా వుండండి, సురకితంగా ఉండండి అని పేర్కొన్నారు.

కొత్త గ్రూమింగ్ (ట్రిమర్స్, రేజర్స్, తదితర) పెర్సనల్ కేర్ బ్రాండ్ ప్రెష్ (ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌హెచ్‌) ప్రకటించారు. మొదట ఈ బ్రాండ్ కింద డియోడరెంట్లను ప్రారంభించాలని అనుకున్నాము, కానీ ప్రస్తుత కరోనావైరస్ మహమ్మారి కాలంలో అవసరాలకు అనుగుణంగా శానిటైజర్లను తీసుకొచ్చామని ఆయన చెప్పారు. తరువాతి కాలంలో డియోడరెంట్స్, బాడీ వైప్స్, పెర్ ఫ్యూమ్స్ వంటి ఇతర ఉత్పత్తులను కూడా తమ కొత్త బ్రాండ్ కింద విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.

ప్రస్తుతం, 72 శాతం ఆల్కహాల్ ఆధారిత ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌హెచ్ శానిటైజర్లు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తరువాతి కాలంలో ఇవి స్టోర్స్‌లో లభిస్తాయని సల్మాన్ తెలిపారు. ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌హెచ్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, 100 మి.లీ బాటిల్ శానిటైజర్‌ ధర రూ.50, 500 మి.లీ బాటిల్ సానిటైజర్‌ ధర రూ .250గా వుంది.. అయితే కాంబో ఆఫర్ లో 10 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభించనుంది.

Launching my new grooming & personal care brand FRSH! @FrshGrooming

Yeh hai aapka, mera, hum sabka brand jo layega aap tak behtareen products. Sanitizers aa chuke hain, jo milenge aapko yaha https://t.co/L3U5PlsGlt

Toh try karo!@FrshGrooming ko follow karo! #RahoFrshRahoSafe pic.twitter.com/iuteEphLzd

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 24, 2020