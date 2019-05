బీజింగ్‌ : ఒప్పో సబ్‌బ్రాండ్ రియల్‌ మి బడ్జెట్‌ధరలో సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లను గురువారం లాంచ్‌​ చేసింది. రియల్‌ మి ఎక్స్‌ , రియల్‌ మి ఎక్స్‌ లైట్‌ పేరుతో రియల్ మి చైనాలో విడుదల చేసింది. త్వరలోనే వీటిని ఇండియా మార్కెట్‌లో కూడా లాంచ్‌ చేయనున్నామని రియల్‌ మి ఇండియా సీఈవో మాధవ సేథ్‌ దృవీకరించారు.

రియల్ మి ఎక్స్‌ ఫీచర్లు

6.5 డిస్‌ప్లే

స్నాప్ డ్రాగన్710 చిప్సెట్

1080x2340 పిక్సెల్‌ రిజల్యూషన్‌

ఆండ్రాయిడ్‌ 9.0 పై

6/6జీబీ ర్యామ్‌ , 64/128జీబీ స్టోరేజ్‌

48 ఎంపీ సోనీ సెన్సర్‌ +5 ఎంపీ కెమెరా

16 ఎం పీ సెల్ఫీ కెమెరా

3765 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ

ధర:

4జీబీ ర్యామ్‌, 64 జీబీ స్టోరేజ్‌ ధర రూ.13,300

6జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్‌ ధర రూప.15,400



రియల్‌మి ఎక్స్‌ లైట్‌

6.3ఫుల్‌ హెచ్‌డీ డిస్‌ప్లే

1080x2340 పిక్సెల్స్‌ రిజల్యూషన్‌

16+5 ఎంపీ డబుల్‌ రియర్‌ కెమెరా

25 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా

4జీబీ ర్యామ్‌, 64 జీబీ స్టోరేజ్‌

4045 ఎంఏహెచ్‌బ్యాటరీ

ధర

4 జీబీ ర్యామ్‌, 64 జీబీ స్టోరేజ్‌ ధర రూ.13,999

With Sky Li our global CEO and the amazing team! That marks the start of our journey in China. #RealmeX is coming soon to India :) #PopupCamera #48MP pic.twitter.com/uWdk19itvb

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) May 15, 2019