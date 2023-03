ముంబై వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విజయంలో భారత స్టార్‌ ఆటగాళ్లు కేల్‌ రాహుల్‌, రవీంద్ర జడేజా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇక ఈ విషయం పక్కన పెడితే.. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి పట్ల హార్దిక్‌ పాండ్యా వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఏం జరిగిందంటే?

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆసీస్‌ 20 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 129 పరుగులకు 3 వికెట్లు కోల్పోయి పటి‍ష్ట స్థితిలో నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఆసీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 21వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేయడానికి కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ వచ్చినప్పుడు.. విరాట్ కోహ్లీ ఫీల్డ్‌లో మార్పు చేయాలని హార్దిక్‌కు సూచించాడు.

అయితే హార్దిక్‌ మాత్రం విరాట్‌ మాటలను కొంచెం కూడా పట్టించుకోకుండా దూరంగా వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే కోహ్లి కూడా హార్దిక్‌ను ఉద్దేశించి కోపంగా ఏదో అన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

అయితే ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ కెప్టెన్లలో ఒకరిగా నిలిచిన కోహ్లిని.. హార్దిక్‌ ఈ విధంగా అవమానించడాన్ని విరాట్‌ అభిమానులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. ఎంత కెప్టెన్‌ అయినా, సీనియర్లకు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా అంటూ మండిపడుతున్నారు.

#TeamIndia go 1⃣-0⃣ up in the series! 👏 👏

An unbeaten 1⃣0⃣8⃣-run partnership between @klrahul & @imjadeja as India sealed a 5⃣-wicket win over Australia in the first #INDvAUS ODI 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/BAvv2E8K6h @mastercardindia pic.twitter.com/hq0WsRbOoC

— BCCI (@BCCI) March 17, 2023