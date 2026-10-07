ఉప్పెనలా దూసుకొచ్చిన శ్రేయస్‌.. భారీ జంప్‌

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ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టీ20 బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఉప్పెనలా దూసుకొచ్చాడు. నిన్న లక్నో వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి టీ20లో మెరుపు శతకంతో (43 బంతుల్లో 102 నాటౌట్) విరుచుకుపడిన అతడు.. ఏకంగా 18 స్థానాలు జంప్ కొట్టి ఏడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. ఇది శ్రేయస్ కెరీర్లో అత్యుత్తమ ర్యాంక్.
మరోవైపు మరో ఇద్దరు భారత స్టార్ బ్యాటర్లు ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ టాప్-2 స్థానాలను నిలబెట్టుకున్నారు. మరో టీమిండియా బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ తొమ్మిది నుంచి పదో స్థానానికి పడిపోయాడు. మొత్తంగా టాప్-10లో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు ఉండటం విశేషం.
ఇతర దేశాల ఆటగాళ్ల విషయానికొస్తే.. వెస్టిండీస్ బ్యాటర్ షెర్ఫాన్ రూథర్ఫోర్డ్ భారత్తో తొలి టీ20లో మెరుపు అర్ద శతకం బాదడంతో 10 స్థానాలు ఎగబాకి 37వ ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు. ఆసియా క్రీడల్లో రాణించిన భారత యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ 8 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 46వ ర్యాంక్కు చేరాడు. పాకిస్తాన్ బ్యాటర్ హసన్ నవాజ్ ఏకంగా 62 స్థానాలు ఎగబాకి 48వ ర్యాంక్లో నిలిచాడు.
మళ్లీ నంబర్ వన్గా రషీద్ ఖాన్
టీ20 బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్టార్ లెగ్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ మళ్లీ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. ఆసియా క్రీడల్లో పెద్ద ఆకట్టుకోలేకపోయిన పాకిస్తాన్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు. భారత బౌలర్ల విషయానికొస్తే.. అక్షర్ పటేల్ కూడా ర్యాంకింగ్స్లో భారీగా పురోగతి సాధించాడు. గత వారం మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండేసి వికెట్లు తీసిన అక్షర్ 16 స్థానాలు ఎగబాకి ఏడో ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు.
బంగ్లాదేశ్కు చెందిన నసుమ్ అహ్మద్ 8వ స్థానానికి, మెహిది హసన్ 9వ స్థానానికి చేరుకున్నారు. శ్రీలంక బౌలర్ నువాన్ తుషార 18 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 48వ ర్యాంక్కు చేరుకోగా, పాకిస్టాన్ బౌలర్ సైమ్ అయూబ్ 8 స్థానాలు ఎగబాకి 62వ స్థానంలో నిలిచాడు.
వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో గిల్ ఆధిపత్యం
వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకున్నాడు. ఇటీవలే వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో అజేయంగా 223 పరుగులు చేయడంతో గిల్ తన రేటింగ్ పాయింట్లను గణనీయంగా మెరుగుపర్చుకున్నాడు.
భారత మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ రెండో స్థానం నుంచి మూడో స్థానానికి పడిపోగా.. విండీస్తో మూడో వన్డేలో సెంచరీ చేసిన కేఎల్ రాహుల్ ఏకంగా 7 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 10వ స్థానానికి ఎగబాకాడు. అదే మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసిన విండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ రెండు స్థానాలు ఎగబాకి ఆరో ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు.
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