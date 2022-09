వచ్చే నెలలో ప్రారంభంకానున్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌-2022లో పాల్గొనడం ద్వారా టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఓ అరుదైన రికార్డును నెలకొల్పనున్నాడు. 2007 నుంచి 2022 వరకు అన్ని పొట్టి ప్రపంచ కప్‌లలో ఆడిన/ఆడనున్న ఆటగాడిగా హిట్‌మ్యాన్‌ చరిత్ర సృష్టించనున్నాడు. రోహిత్‌తో పాటు ఈ రికార్డును బంగ్లాదేశ్‌ కెప్టెన్‌ షకీబ్‌ అల్‌ హసన్‌ కూడా షేర్‌ చేసుకోనున్నాడు. షకీబ్‌ కూడా రోహిత్‌ లాగే అన్ని టీ20 ప్రపంచ కప్‌లలో ఆడాడు/ఆడనున్నాడు.

Rohit Sharma and Shakib Al Hasan are the only two players to participate in each and every T20 World Cup from 2007 to 2022.

