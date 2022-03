Mark Wood Hilarious Comments Under Anesthesia Gone Viral: వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో గాయం (మోచేతికి) బారిన పడి, ఆ సిరీస్‌తో పాటు ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌ మొత్తానికి దూరమైన ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ మార్క్‌ వుడ్‌ తాజాగా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. మోచేతి గాయానికి శస్త్రచికిత్స జరిగిన అనంతరం అతను మాట్లాడిన మాటలు నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి. సర్జరీ పూర‍్తయ్యాక చాలా సమయం వరకు అనస్థీషియా మత్తులో ఉన్న వుడ్‌.. ఆ సమయంలోనూ ఐపీఎల్‌ జపం చేయడం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.

Here’s more of Mark Wood under anaesthetic for you 😂😂😂

💬 I’ll still bowl fast… pic.twitter.com/YFGiWPQN0w

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) March 28, 2022