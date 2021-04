న్యూఢిల్లీ: 'ద వాల్‌'గా సుపరిచితుడైన టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ స్వతాహాగా మృదు స్వభావి అయిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. మైదానంలో అతను ఎంత శాంతంగా ఉంటాడో యావత్‌ క్రికెట్‌ ప్రపంచం కళ్లారా చూసింది. అరివీర భయంకరమైన బౌలర్లను ఎదుర్కొన్న సందర్భాల్లో కూడా అతను ఎంతో ఓర్పు, సహనం ప్రదర్శించి శాంతికి బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌ అన్నట్టుగా వ్యవహరించాడు. అయితే ఈ మిస్టర్‌ కూల్‌కు కూడా ఓ సందర్భంలో విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. అది చూసి టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లితో సహా చాలా మంది క్రికెటర్లు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు.

Never seen this side of Rahul bhai 🤯🤣 pic.twitter.com/4W93p0Gk7m

— Virat Kohli (@imVkohli) April 9, 2021