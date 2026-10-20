source: X
ఆసియా పారా గేమ్స్ 2026లో భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. రెండో రోజు పోటీల్లో దీప్తి జీవాంజి స్వర్ణ పతకంతో మెరవగా.. జావెలిన్ త్రో, షూటింగ్, పారా పవర్లిఫ్టింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్లోనూ భారత క్రీడాకారులు పతకాలు సాధించారు. దీంతో భారత్ ఖాతాలో మొత్తం పతకాల సంఖ్య 20 దాటింది.
గేమ్స్ రికార్డుతో దీప్తి స్వర్ణం
మహిళల 400 మీటర్ల టీ20 ఫైనల్లో దీప్తి జీవాంజి 56.36 సెకన్లలో రేసును పూర్తి చేసి స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో కొత్త గేమ్స్ రికార్డును నెలకొల్పింది.
జావెలిన్ త్రోలో రెండు పతకాలు
పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్53/ఎఫ్54 ఫైనల్లో ప్రదీప్ కుమార్ రజత పతకం సాధించగా.. ఆయుష్ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు. దీంతో ఈ విభాగంలో భారత్కు రెండు పతకాలు లభించాయి.
షూటింగ్లో మానిష్ నర్వాల్కు రజతం
పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఎస్హెచ్1 ఫైనల్లో రెండు పారాలింపిక్ పతకాల విజేత మానిష్ నర్వాల్ రజత పతకం సాధించాడు. దీంతో లాస్ ఏంజెలెస్ 2028 పారాలింపిక్స్కు భారత్కు కోటా స్థానం కూడా లభించింది.
పారా పవర్లిఫ్టింగ్లో చరిత్ర
పారా పవర్లిఫ్టింగ్లో అశోక్ 192 కిలోల బరువును ఎత్తి రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. ఈ క్రీడాంశంలో ఆసియా పారా గేమ్స్లో భారత్కు ఇదే తొలి పతకం కావడం విశేషం.
టేబుల్ టెన్నిస్లో భవీనా పటేల్కు కాంస్యం
టోక్యో పారాలింపిక్స్ పతక విజేత భవీనా పటేల్ మహిళల సింగిల్స్ క్లాస్ 4-5 విభాగంలో కాంస్య పతకాన్ని సాధించింది.
తొలిరోజు 11 పతకాలతో పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన భారత్.. రెండో రోజు కూడా అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. భారత అర్చరీ క్రీడాకారిణి శీతల్ దేవి స్వర్ణ పతకానికి చేరువగా ఉండటంతో, పతకాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముంది.
ఇదీ చదవండి: పారా అథ్లెట్ల పసిడి జోరు