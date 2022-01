లక్నో: ఇండియాలోని అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచిన హెయిర్‌ స్టైలిస్ట్‌లలో ఒకరైన జావేద్‌ హబీబ్‌ తాజాగా ఓ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. జావెద్‌ హబీబ్‌ హెయిర్‌ కట్‌ చేస్తూ ఓ మహిళ నెత్తి మీద ఉమ్మివేస్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో హెయిర్‌ స్టైలిస్ట్‌పై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అసలేం జరిగిందంటే.. జావెద్‌ హబీబ్‌ కొంతమందితో కలిసి ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ముజఫనగర్‌లో ట్రైనింగ్‌ సెమినార్‌ నిర్వహించారు. ఇందులో ఓ మహిళను హెయిర్‌ కట్‌ కోసం సెలూన్‌ కూర్చీ వద్దకు పిలిచాడు. దువ్వెనతో జుట్టును సరిచేస్తూ.. సెమినార్‌కు హాజరైన వారికి హెయిర్ కేర్ టిప్స్ చెప్తున్నాడు ఇంతలోనే ‘ఒకవేళ నీటి కొరత ఉంటే ఉమ్మితోనే గడిపేయాలి..' అంటూ అందరి ముందే ఆయన మహిళ నెత్తి మీద ఉమ్మివేశాడు. దీంతో అక్కడున్న జనమంతా చప్పట్లు కొడుతూ నవ్వుకున్నారు.

అయితే మహిళ జుట్టు చాలా పొడిగా ఉందని చెబుతూ, ఉమ్మిలో ఓ పవర్‌ కూడా ఉందంటూ తను చేసిన తప్పు పనిని కప్పిపుచ్చుకున్నాడు. ఈ వీడియో ఎప్పుడో జరిగిందో క్లారిటీ లేదు. కానీ దీనికి సంబంధించిన క్లిప్‌ వైరల్‌గా మారడంతో నెటిజన్ల ఆగ్రహానికి కారణమైంది. అనేక మంది జావేద్‌ చేసిన అనుచిత పని పట్ల అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ తిట్టిపోస్తున్నారు. జావేద్‌ చర్య సెలూన్‌ పరిశ్రమకు అగౌరవమని పలువురు మండిపడుతున్నారు. కాగా ఈ వీడియోలో తనకు ఎదురైన అవమానకరమైన అనుభవాన్ని షేర్‌ చేసేందుకు సదరు మహిళ ట్విటర్‌లో వీడియోను పోస్టు చేసింది.

This is Javed Habeeb... Spitting instead of using water... absolutely horrible 🤮🤬 pic.twitter.com/8s7xaE8qfO

— Kungfu Pande 🇮🇳2.0 (@pb3060) January 5, 2022