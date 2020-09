సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: మహీంద్ర గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్కువ యాక్టివ్‌గా ఉంటారన్న విషయం తెలిసిందే. తన అభిప్రాయలను తరచూ అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే తనకు ఎదురైన ఆసక్తికర విషయాలను తనదైన శైలిలో సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తుంటారు. తాజాగా ఆదివారం తనకు వాట్సప్‌లో వచ్చిన రెండు ఫొటోలను ట్విటర్‌లో చేశారు. ఇందులో ఆయన 65 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఓ సలహా ఇచ్చారు. ‘ఈ రోజు నాకు వాట్సప్‌లో రెండు ఫొటోలు వచ్చాయి. ఈ రెండింటిలో 65 ఏళ్ల వారికి ఒదార్పు నిచ్చే సలహా ఉంది. అయితే దీనిని ఊహించిన వారికి బహుమతులు లేవు’ అంటూ తన ట్వీట్‌కు సరదా క్యాప్షన్‌ జోడించారు. (చదవండి: మాస్క్‌ ఎలా పెట్టుకోవాలో నేర్పించింది)

I received two posts today, both of which had comforting advice for 65 year old folks. No prizes for guessing which one I derived more comfort from...😊 pic.twitter.com/esDztGzmsh

— anand mahindra (@anandmahindra) September 13, 2020