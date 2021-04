చండీగఢ్‌: ‘మహాభారతం’ సీరియల్‌ ఫేమ్‌, సీనియర్‌ నటుడు ఒకరు కరోనా బారిన పడి మృతి చెందారు. ప్రముఖ నటుడు సతీష్ కౌల్(66) కరోనాతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. వారం రోజుల క్రితం సతీష్‌ కౌల్‌కు కరోనా సోకింది. దాంతో ఆయన పంజాబ్‌ లుథియానా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్ర‌వారం రాత్రి ఆయన ఆరోగ్య ప‌రిస్థితి విషమించ‌డంతో తుది శ్వాస విడిచారు.

సతీష్‌ కౌల్‌ బీఆర్ చోప్రా నిర్మించిన‌ మహాభారతం సీరియల్‌తో పాటు కర్మ, ప్రేమ్‌ ప్రభాత్‌, వారెంట్‌, గునాహో కా ఫైస్లా వంటి హిందీ చిత్రాల్లో న‌టించారు. ప‌లు నాటక ప్రదర్శనల్లో కూడా పాల్గొన్నారు. గత కొద్ది కాలంగా సతీష్‌ కౌల్‌ తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సాయం చేయాల్సిందిగా అభ్యర్థించారు. ఈ నేపథ్యంలో పంజాబ్‌ సీఎం అమరీందర్‌ సింగ్‌ ఆయన వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందజేశారు.

Wish iconic Punjabi actor Satish Kaul ji good health and recovery. Have released Rs 5 lakh for his medical treatment through DC Ludhiana. We stand committed to helping all those who have contributed to our state & it's culture. pic.twitter.com/RnawROE7Yg

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 12, 2019