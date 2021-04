నేడు(గురువారం) అక్కినేని వారసుడు అఖిల్‌ బర్త్‌డే. దీంతో పలువురు సెలబ్రిటీలు అతడికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. సక్సెస్‌కు హార్డ్‌వర్క్‌ను మించిన ఫార్ములా లేదు. నువ్వు ఆ నీ కష్టాన్ని నమ్ముకున్నావని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎన్నో విజయాలు నీ సొంతం కావాలని, నీ కలలు నిజం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బర్త్‌డే.. అని ట్వీట్‌ చేశాడు చిరంజీవి. దీనికి అఖిల్‌ బదులిస్తూ.. మీరు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహానికి థ్యాంక్స్‌ అనే చిన్నపదం సరిపోదు. నేను నా వంతు శ్రమిస్తూనే ఉంటా. థ్యాంక్స్‌ యూ వెరీ మచ్‌ సర్‌ అని రాసుకొచ్చాడు.

I can’t thank you enough for your encouraging words. I just hope I can live up to them. Thank you very much sir 🙏🏻 https://t.co/ThedrCbfOJ

