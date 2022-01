సంచలన దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ తీరు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఏ విషయంపై అయినా వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ తనదైన శైలిలో కామెంట్‌ చేస్తుంటాడు ఆర్జీవీ. అలా తరచూ వార్తల్లో నిలిచే ఆర్జీవీ ఏ ఒక్కరిని వదలడు. అందరిపై ఒకేలా తన వ్యంగ్యస్త్రాలు సంధిస్తుంటాడు. అయితే ఆయన ఒకరిని ప్రశంసించడం కంటే విమర్శలు చేయడం ఎక్కువ. ఈ క్రమంలో వర్మ తరచూ వివాదాలు ఎదుర్కొంటూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు.

చదవండి: కొత్త సంవత్సరంలో బ్యాడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పిన మీనా, ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్‌

ఇక ప్రస్తుతం ఏపీ మూవీ టికెట్ల వివాదంపై వరుస ట్వీట్‌లు చేస్తూ తనదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నాడు వర్మ. ప్రస్తుతం ఈ ఇష్యూ హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. ఈ క్రమంలో ఆసక్తిగా ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌పై ఆర్జీవీ ప్రశంసలు కురిపించాడు. ప్రాంతీయ సినిమాను జాతీయ స్థాయికి తీసుకేళ్లావు అంటూ బన్నీని పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు ఆర్జీవీ. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘హే అల్లు అర్జున్, ఆంథిమ్, సత్యమేవ జయతే 2, 83 వంటి పెద్ద సినిమాలు ఉన్నప్పటికీ..

Hey @alluarjun , After the fate of biggies like #Anthim #SatyamevaJayate2 and #83 Kudos to you with #Pushpa for making REGIONAL CINEMA into NATIONAL CINEMA 💐💐💐 🙏🙏🙏💪💪💪

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 5, 2022