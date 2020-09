చెన్నై: ప్ర‌ముఖ గాయ‌కుడు ఎస్పీ బాల సుబ్ర‌హ్మ‌ణ్యం ఇక లేర‌న్న వార్త‌ను సినీ న‌టుల‌తో పాటు, అభిమానులు సైతం జీర్ణించుకోలేక‌పోతున్నారు. వేల కొద్దీ పాట‌ల‌ను ఆల‌పించిన గొంతు ఇక మూగ‌బోయింద‌ని తెలిసి ఎవ‌రికీ నోట మాట రావ‌డం లేదు. నేడు(శుక్ర‌వారం) మ‌ధ్యాహ్నం 1.04 నిమిషాల‌కు బాలు ఈ లోకం నుంచి శాశ్వ‌త వీడ్కోలు తీసుకున్నార‌ని తెలిసి త‌ల్లడిల్లిపోతున్నారు. ఆయ‌న ఆత్మ‌కు శాంతి చేకూరాల‌ని త‌మిళ సూప‌ర్‌ స్టార్ ర‌జ‌నీకాంత్ ట్వీట్ చేశారు. "చాలా ఏళ్లుగా సినిమాల్లో నాకు డ‌బ్బింగ్ చెప్పారు. మీ గొంతు, మీ జ్ఞాప‌కాలు నాతో ఎల్ల‌ప్ప‌టి‌కీ స‌జీవంగా ఉంటాయి. మిమ్మ‌ల్ని చాలా మిస్ అవుతాను" అంటూ భావోద్వేగానికి లోన‌య్యారు. ఈ మేర‌కు ట్విట‌ర్‌లో ఎస్పీ బాలు గురించి మాట్లాడిన‌ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. (చదవండి: బాలు మరణం: ప్రముఖుల నివాళి)

#RIP Balu sir ... you have been my voice for many years ... your voice and your memories will live with me forever ... I will truly miss you ... pic.twitter.com/oeHgH6F6i4

— Rajinikanth (@rajinikanth) September 25, 2020