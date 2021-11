Mahesh Babu And Ntr Participating In Evaru Meelo Koteeshwarulu: బిగ్‌బాస్‌తో పాటు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించే మరో రియాలిటీ షో ‘ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు’. గత సీజన్‌లు స్టార్‌ మాలో ప్రసారమవగా దీనికి హోస్ట్‌గా కింగ్‌ నాగార్జున, చిరంజీవిలు వ్యవహరించారు. అయితే ఈ సారి ఈ రియాలిటీ షోకు యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. తనదైన మ్యానరిజం, చమత్కారంతో షోను ఆసక్తిగా మలుస్తున్నారు. ఈ షోకు రామ్‌ చరణ్‌, సమంత వచ్చి సందడి చేసి ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు ఈ షోకు రానున్నారు. మహేశ్‌ బాబు-యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఇద్దరు కలిసి షోలో మరింత సందడి చేయనున్నారు.



దీనికి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. ఈ షోలో ఇద్దరూ పాల్గొన్న ఓ పోస్టర్‌ను సదరు టీం పోస్ట్‌ చేసింది. దీనికి పూనకాల ఎపిసోడ్‌ లోడింగ్‌ అని టైటిల్‌ పెట్టింది. దీంతో నెటిజన్లు వేయిటింగ్‌ అని కామెంట్‌ చేస్త్నునారు. ఇక మహేశ్‌ బాబు-యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌తో ఈ షో ఎపిసోడ్‌ ప్రారంభమైతే ఈ ఇద్దరూ హీరోల ఫ్యాన్స్‌కి పండగే. ఈ ఒక్క ఎపిసోడ్‌తో 'ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు' షోకు రేటింగ్‌ భారీగా పెరిగే ఛాన్స్‌ ఉంది.

Evaru Meelo Koteeswarulu | Gemini TV

Get ready to watch the episode of the decade soon on Gemini TV. #PoonakaalaEpisodeLoading #EMKbyNTRonGeminiTV #EvaruMeeloKoteeswaruluOnGeminiTV #EvaruMeeloKoteeswarulu pic.twitter.com/xlrBgnwuLS

— Gemini TV (@GeminiTV) November 20, 2021