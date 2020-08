ద‌క్షిణాదిన బంప‌ర్ హిట్ అందుకున్న కేజీఎఫ్ చిత్రానికి కొన‌సాగింపుగా రూపొందుతున్న సినిమా కేజీఎఫ్ - చాప్ట‌ర్ 2. ఈ సినిమా షూటింగ్ క‌రోనా కార‌ణంగా అర్ధాంత‌రంగా ఆగిపోయింది. అయితే సుదీర్ఘ విరామం త‌ర్వాత ఇటీవ‌లే కేంద్రం షూటింగ్స్‌కు ప‌చ్చ‌జెండా ఊపిన విష‌యం తెలిసిందే. కానీ కోవిడ్ భ‌యంతో కొంద‌రు షూటింగ్‌లు చేయ‌డానికి ఒక‌టికి రెండుసార్లు ఆలోచిస్తుంటే, కేజీఎఫ్ టీమ్ మాత్రం ధైర్యంగా రంగంలోకి దిగింది. సుమారు ఆరు నెలల‌ త‌ర్వాత ఈ సినిమా చిత్రీక‌ర‌ణ నేడు(బుధ‌వారం) పున‌:ప‌్రారంభ‌మైంది. ఈ సంద‌ర్భంగా అభిమానులు సోష‌ల్ మీడియాలో చిత్రయూనిట్‌కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నారు. (చ‌ద‌వండి: ‘ఆ రోజు సుశాంత్‌ డ్రగ్‌ డీలర్‌ని కలిశాడు’)

Welcome on board @prakashraaj sir.

We resume shoot finally for #KGFCHAPTER2

Thank you everyone for all the love and excitement towards the movie.

Wish us all the luck🙏 pic.twitter.com/AmPS9PDh2o

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) August 26, 2020