ప్రభాస్‌ భైరవగా నటించిన చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ. నాలుగైదేళ్లుగా ఈ సినిమా గురించి ఎంతగానో కష్టపడుతున్న దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌ చివరికి అనుకున్నది సాధించాడు. తను అనుకున్నట్లుగానే అత్యద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు. జూన్‌ 27న రిలీజైన ఈ మూవీని చూసిన పలువురు తారలు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వారి అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు.

రజనీకాంత్‌ రివ్యూ

'వావ్‌.. కల్కి సినిమా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో! దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌ ఇండియన్‌ సినిమాను మరో లెవల్‌కు తీసుకెళ్లాడు. ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్‌, కమల్‌ హాసన్‌, దీపికా పదుకొణె, నిర్మాత అశ్వినీ దత్‌తో పాటు చిత్రయూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. పార్ట్‌ 2 కోసం వెయిట్‌ చేస్తున్నాను' అని రజనీకాంత్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Watched Kalki. WOW! What an epic movie! Director @nagashwin7 has taken Indian Cinema to a different level. Hearty congratulations to my dear friend @AswiniDutt @SrBachchan @PrabhasRaju @ikamalhaasan @deepikapadukone and the team of #Kalki2898AD. Eagerly awaiting Part2.God Bless. — Rajinikanth (@rajinikanth) June 29, 2024

నాగార్జున రివ్యూ

'నాగి.. నువ్వు మమ్మల్ని మరో ప్రపంచానికి, మరో కాలానికి తీసుకెళ్లావు. ఇతిహాసాన్ని, చరిత్రను, ఫిక్షన్‌ను కలుపుతూ చేసిన సాహసం చాలా గొప్పది. ఈ సినిమాకు అమితాబ్‌ గారు ఒరిజినల్‌ మాస్‌ హీరో. ఈ మూవీలో కమల్‌గారిని ఎక్కువ చూపించలేదు. కాబట్టి సీక్వెల్‌లో ఆయనను చూసేందుకు వెయిట్‌ చేస్తున్నాను. ప్రభాస్‌ ఎప్పటిలాగే అదుర్స్‌ అనిపించాడు. దీపికగారు గొప్ప తల్లిగా బాగా యాక్ట్‌ చేశారు. టీమ్‌ కృషి ప్రశంసనీయం. మరోసారి ఇండియన్‌ సినిమా తన సత్తా చూపించింది' అని నాగార్జున ట్వీట్‌ చేశాడు.

Congratulations to the team of Super duper #Kalki2898AD!!

Naagi you took us to another time and another place . entwining fiction with mythology and history so effortlessly!!

Amith Ji, the original mass hero… Sir, you are on fire🔥🔥🔥🔥🔥 can’t wait to see Kamalji in the… — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) June 29, 2024

విజయ్‌ దేవరకొండ రివ్యూ

'ఇప్పుడే కల్కి సినిమా చూశా.. మాటలు రావడం లేదు. ఇండియన్‌ సినిమాలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. ఈ చిత్రం వెయ్యి కోట్ల పైనే రాబడుతుందని ఆశిస్తున్నాను' అని విజయ్‌ దేవరకొండ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ పెట్టాడు.

Just watched the film.

I don’t know what to say..

Overwhelmed

Indian cinema new level unlocked

Wth was that!

I hope it makes a 1000 crores and more.. ❤️#Kalki2898AD — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 29, 2024

చదవండి: క్షణం ఆలోచించలేదు.. వాళ్ల కోసమే కల్కి చేశా: మృణాల్‌ ఠాకూర్‌