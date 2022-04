యంగ్‌ హీరో అఖిల్‌ అక్కినేని నటిస్తున్న యాక్షన్‌ మూవీ ఏజెంట్‌. సురేందర్‌ రెడ్డి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వక్కంతం వంశీ కథ అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ పతాకంపై అనిల్ సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ షరవేగంగా జరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పోస్టర్స్‌ మూవీపై భారీ హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. ఇక శుక్రవారం(ఏప్రిల్‌8)న అఖిల్‌ బర్త్‌డే .

ఈ సందర్భంగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను విడుదల చేయవచ్చని అంతా భావించారు. కానీ వాళ్ల ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతూ మేకర్స్‌ ఓ పోస్టర్‌తో సరిపెట్టేశారు. 'ఈరోజు టీజర్‌ విడుదల చేయలేకపోతున్నాం. అక్కినేని అభిమానులందరికీ సారీ. మేము మీకు బెస్ట్‌నే అందించాలని అనుకుంటున్నాం. మీ నిరీక్షణకు తగినట్లుగా నాణ్యమైన టీజర్‌ను త్వరలోనే విడుదల చేస్తాం' అంటూ నిర్మాత అనిల్‌ సుంకర ట్వీట్‌ చేశారు. దీంతో బర్త్‌డే టీజర్‌ లేనట్లేనంటూ ఫ్యాన్స్‌ హర్టవుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ఆగస్టు 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

For all Akkineni fans a big SORRY for not giving the teaser today. We want to give the best and it will be worth your wait. We promise to give a highest quality theatrical teaser in May.

