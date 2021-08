సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: అఫ‍్గనిస్తాన్‌ సంక్షోభంపై ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి స్పందించింది. ప్రస్తుత పరిణామాలపై ఆందోళ‌న వ్య‌క్తం చేసింది. తమతోపాటు, అంతర్జాతీయ సమాజం కలిసి నిలబడాలని, కలిసి పని చేయాలని ఐరాస ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి ఆంటోనియో గుటెర‌స్ విజ్ఞప్తి చేశారు. హింసను తక్షణమే అంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తాము అఫ్గన్‌ ప్రజలను విడిచి పెట్టకూడదు, పెట్టలేమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ తీవ్రవాద ముప్పును అణిచివేసేందుకు తమ వద్ద ఉన్న అన్ని సాధనాల ప్రయోగించాలని ఆయన ప్రపంచానికి పిలుపున్చారు.

రాజధాని కాబూల్‌ని తాలిబన్లు స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత నిర్వహించిన అత్యవసర సమావేశంలో గుటెరస్‌ మాట్లాడారు. బ‌ల‌ప్ర‌యోగంతో అధికారం చేజిక్కించుకున్న తాలిబన్ల చర్య అంత‌ర్యుద్ధానికి దారితీస్తుంద‌ని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు తాలిబ‌న్‌లు అప్గన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న తరువాత చైనా తాలిబన్లకు మద్దతుగా నిలవగా, అక్కడి సంక్షోభ ప‌రిస్థితుల‌ను ప‌రిశీలిస్తున్నామ‌ని బ్రిట‌న్ ప్ర‌ధానమంత్రి బోరిస్ జాన్స‌న్‌ ప్రకటించారు. అటు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ ఈరోజు రాత్రి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.

చదవండి: Delivery Guy: ఎంత పని చేశాడు, షాకింగ్‌ వీడియో

If there is zero-tolerance for terrorism in all its forms & manifestations & it's ensured that Afghan territory isn't used by terrorist groups to threaten or attack any other country, then Afghanistan's neighbours & region would feel safer: India's Ambassador to UN, TS Tirumurti pic.twitter.com/WVGJAK4vdM

— ANI (@ANI) August 16, 2021