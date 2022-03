Boy Managed To Travel Almost 3000 kilometres Alone: ఇంతవరకు మనం బస్సు లేక రైలులో టికెట్‌ లేకుండా ప్రయాణించడం గురించి విని ఉంటాం. అదృష్టం బావుంటే పట్టుబడం లేదంటే ఫైన్‌ కట్టి బయటపడతాం. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ బుడ్డోడు ఒంటరిగా అదికూడా టి​కెట్టు లేకుండా ఏకంగా విమానం ఎక్కి వచ్చేశాడు. ఈ ఘటన బ్రెజిల్‌లో చోటు చేసుకుంది.

వివరాల్లోకెళ్తే...బ్రెజిల్‌లోని ఇమాన్యుయెల్ మార్క్వెస్ ఒలివేరా అనే 9 ఏళ్ల బాలుడు ఒంటరిగా వి లేకుండా విమానంలో ప్రయాణించాడు. అంతేకాదు తన ఇంటి నుంచి సుమారు 3వేల కి. మీ దూరంలో ఉన్నఆగ్నేయ రాష్ట్రమైన సావో పాలోలోని గౌరుల్‌హోస్‌కు విమానంలో పయనించాడు. ఈ మేరకు అతని తల్లి డేనియల్ మార్క్వెస్ ఆ రోజు కొడుకుని ఉదయం 5 గంటల ప్రాంతంలో చూశానని చెప్పారు.

ఆ తర్వాత అతను కనిపించక చాలా ఆందోళన చెందామని వివరించారు. ఆ బాలుడు గూగుల్‌లో టికెట్‌ లేకుండా, ఎవరి కంటపడకుండా విమానం ఎక్కడం ఎలా అనే దానిపై సర్చ్‌ చేసి మరీ వెళ్లాడు. ఆ బాలుడి తల్లికి అతని ఆచూకి తెలియడంతో కాస్త ఊపిరి పీల్చుకోగలిగింది. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్లకంటే ఈజీగా స్మార్ట్‌ ఫోన్‌, ఇంటర్నెట్‌ని ఆపరేట్‌ చేసేస్తున్నారు.

కానీ ఈ బాలుడిని చూస్తే మరీ ఇంత అడ్వాన్స్‌డ్‌గా డెవలప్మెంట్ అని ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు పెద్దల్లో గుబులు కూడా కాస్త ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ మేరకు ఈ విషయం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవ్వడంతో ఎలాంటి ప్రయాణ పత్రాలు లేదా లగేజీ లేకుండా బాలుడు ఎలా ఎక్కగలిగాడనే విషయంపై మనౌస్ విమానాశ్రయ యాజమాన్యం విచారణ ప్రారంభించింది. మరోవైపు పోలీసులు కూడా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

(చదవండి: సినిమా రేంజ్‌లో గాల్లోకి ఎగిరిపడ్డ ట్రక్‌! వైరల్‌ వీడియో)