జనవరి 5న రానున్న "ఎంఐ 10ఐ"

చైనా మొబైల్స్ సంస్థ షియోమీ మార్కెట్ లోకి మరో మొబైల్ ని తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎంఐ 10 సిరీస్ లో భాగంగా ‘ఎంఐ 10ఐ’ పేరుతో వచ్చే మొబైల్ 2021 జనవరి 5న తీసుకువస్తున్నారు. ఇది క్వాడ్-కెమెరా సెటప్ తో 108 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో రానుంది. చైనాలో ఇటీవల విడుదల చేసిన నోట్ 9 ప్రో 5జీకి రీబ్రాండెడ్ గా దీనిని తీసుకొస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ, ట్విటర్ లో ఈ మొబైల్ పేరును మాత్రం షియోమీ వెల్లడించలేదు. ఎంఐ 10 సిరీస్ లో భాగంగా ఎంఐ 10 ప్రో, ఎంఐ 10 లైట్, ఎంఐ 10 అల్ట్రా, ఎంఐ 10 లైట్ జూమ్ మొబైల్స్ తీసుకురానున్నట్లు సమాచారం.(చదవండి: ఫ్యాబ్ ఫోన్స్ ఫెస్ట్ లో బెస్ట్ బడ్జెట్ మొబైల్స్ ఇవే!)

05.01.21

