ఐపీఎల్‌ వీక్షకుల కోసం జియో సరికొత్త ఉత్పత్తిని తీసుకొచ్చింది. నేరుగా స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ చూస్తున్న అనుభూతిని ‍కలిగించే జియో డైవ్‌ (JioDive) అనే కొత్త వర్చువల్ రియాలిటీ (వీఆర్‌) హెడ్‌సెట్‌ను లాంచ్‌ చేసింది.

జియో సినిమా (JioCinema) యాప్‌లో ఐపీల్‌ మ్యాచ్‌ చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ఈ వీఆర్‌ హెడ్‌సెట్‌ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇందులో 100 అంగుళాల వర్చువల్ స్క్రీన్, 360 డిగ్రీ వీక్షణ ఉన్నాయి. దీంతో నేరుగా స్టేడియంలోనే కూర్చుని మ్యాచ్‌ చూస్తున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ హెడ్‌సెట్‌ను జియో సినిమా యూజర్ల కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.

ఈ జియోడైవ్ హెడ్‌సెట్‌ ధర రూ. 1,299. జియో మార్ట్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంది. పేటీఎం ‍వ్యాలెట్ ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేస్తే రూ. 500 క్యాష్‌బ్యాక్ లభిస్తుంది. అయితే హైజనిక్‌ కారణాల వల్ల ఈ ఒక సారి కొనుగోలు చేసిన ఈ వీఆర్‌ హెడ్‌సెట్‌ను రిటర్న్‌ చేసే వీలు లేదని కంపెనీ పేర్కొంది.

జియోడైవ్‌ వీఆర్‌ హెడ్‌సెట్ స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు

ఉపయోగించడం ఎలా?

Bringing you a stadium-like experience at home with #JioDive.

- Watch cricket in 360 immersive view

- Enjoy #TATAIPLonJioCinema on a 100-inch virtual screen

- Experience #360cricket from multiple camera angles

Buy now https://t.co/1azFVIwqfR#EnterANewReality #IPL2023 pic.twitter.com/PxplF0SAz9

— JioDive (@jiodiveofficial) April 30, 2023