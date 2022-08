స్పేస్‌ ఎక్స్‌ అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌..ట్విట్టర్‌ సీఈవో పరాగ్‌ అగర్వాల్‌కు సవాల్‌ విసిరారు. ఫేక్‌ అకౌంట్‌ల విషయంలో ట్విట్టర్‌ బహిరంగ చర్చకు రావాలని పిలుపు నిచ్చారు. నిరూపణలో మీరు సఫలమైతే.. ట్విట్టర్‌ కొనుగోలు చేసే ప్రాసెస్‌ను ముందుకు కొనసాగుతుందంటూ మస్క్‌ అవకాశం ఇచ్చారు

ఫేక్‌ అకౌంట్‌ల విషయంలో ఎలాన్‌ మస్క్‌ దాఖలు చేసిన కౌంటర్‌ సూట్‌పై ట్విట్టర్‌ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ రెసెర్చర్‌ ఆండ్రియా స్ట్రోపా ట్వీట్‌ చేశారు.ఆ ట్వీట్‌కు ఎలాన్‌ మస్క్‌ ధీటుగా స్పందించారు. తాను పెట్టే ప్రపోజల్‌కు ట్విట్టర్‌ అంగీకరిస్తే..44 బిలియన్‌ డాలర్ల డీల్‌కు సిద్ధమేనని రిప్లయ్‌ ఇచ్చారు.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has

