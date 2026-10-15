రూ.3 లకే పెట్రోల్‌.. ఎక్కడంటే..!

దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ లీటరుకు రూ.100 దాటేశాయి. కానీ ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో మాత్రం లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.4 లోపే ఉండటం విశేషం. చమురు నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉండటం, ప్రభుత్వ రాయితీలు, ఇంధన ధరలపై నియంత్రణ వంటి అంశాలు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు.
అప్పట్లో 25 పైసలే!
1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన సమయంలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు సుమారు 25 పైసలుగా ఉండేదని చారిత్రక ధరల గణాంకాలనుబట్టీ తెలుస్తోంది. 1970ల వరకు కూడా ధర లీటరుకు రూ.2 లోపే ఉండేది. 2000 సంవత్సరం నాటికి లీటరు పెట్రోల్ ధర సుమారు రూ.26కు చేరగా, 2004లో రూ.34 నుంచి రూ.36.81 మధ్య నమోదైంది. 2008లో అంతర్జాతీయ ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు 145 డాలర్ల స్థాయిని తాకడంతో పెట్రోల్ ధరలపైనా ఒత్తిడి పెరిగింది. ప్రస్తుతం (అక్టోబర్ 15 నాటికి) హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 116 మేర ఉంది.
చవగ్గా పెట్రోల్ లభించే టాప్ 10 దేశాలు
అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న ధరల జాబితా ప్రకారం.. కొన్ని దేశాల్లో పెట్రోల్ ధరలు భారత కరెన్సీలో లీటరుకు రూ.4 లోపే ఉన్నాయి. మిగతా దేశాల్లోనూ ధరలు భారత్తో పోలిస్తే గణనీయంగా తక్కువగా ఉన్నాయి.
లిబియా – లీటరు రూ.2.21
ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువ ధరకు పెట్రోల్ లభించే దేశంగా లిబియా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ విస్తారమైన చమురు నిల్వలు ఉండటంతో పాటు ప్రభుత్వం ఇంధనంపై రాయితీలు అందిస్తోంది. అయితే, దీర్ఘకాలిక రాజకీయ అస్థిరత, ఇంధన అక్రమ రవాణా వంటి సమస్యలు దేశ ఇంధన వ్యవస్థకు సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి.
ఇరాన్ – లీటరు రూ.2.71
ఇరాన్లో భారీ చమురు నిల్వలు, దేశీయంగా చమురు ఉత్పత్తి అధికంగా ఉండటం వల్ల పెట్రోల్ ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం అందించే రాయితీలు కూడా ఇందుకు దోహదపడుతున్నాయి. అయితే, చౌక ఇంధనం కారణంగా వినియోగం పెరగడం ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతోంది.
వెనిజులా – లీటరు రూ.3.32
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక నిరూపిత చమురు నిల్వలు కలిగిన దేశాల్లో వెనిజులా ఒకటి. ప్రభుత్వం ఇంధన ధరలను తక్కువగా ఉంచేందుకు సబ్సిడీలను ఉపయోగిస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఆర్థిక సంక్షోభం, శుద్ధి కర్మాగారాల సమస్యలు, ఇంధన కొరత కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ లభ్యత ఇబ్బందికరంగా మారింది.
అంగోలా – లీటరు రూ.31
ఆఫ్రికాలో ప్రధాన చమురు ఉత్పత్తిదారుల్లో అంగోలా ఒకటి. ప్రభుత్వ రాయితీలు చారిత్రకంగా ఇంధన ధరలను తక్కువగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. అయితే, ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఇంధన సబ్సిడీలను క్రమంగా తగ్గించే విధానాన్ని దేశం అనుసరిస్తోంది.
కువైట్ – లీటరు రూ.32
చమురు నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉండటం, ఉత్పత్తి వ్యయాలు తక్కువగా ఉండటం కువైట్కు కలిసివచ్చే అంశాలు. ప్రభుత్వం నియంత్రించే ఇంధన ధరల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు మారినప్పటికీ స్థానిక వినియోగదారులకు కొంత ఊరట లభిస్తుంది.
అల్జీరియా – లీటరు రూ.33
చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలు అధికంగా ఉన్న అల్జీరియాలో ప్రభుత్వం నియంత్రించే ధరలు పెట్రోల్ను అందుబాటు ధరలో ఉంచుతున్నాయి. అయితే, సబ్సిడీల నిర్వహణ ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యయభారాన్ని కలిగిస్తోంది.
తుర్క్మెనిస్థాన్ – లీటరు రూ.40
ఇంధన వనరులు సమృద్ధిగా ఉండటం, ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఆర్థిక వ్యవస్థ కొనసాగడం తుర్క్మెనిస్థాన్లో పెట్రోల్ ధరలు తక్కువగా ఉండేందుకు దోహదపడుతున్నాయి. దేశీయ శుద్ధి కర్మాగారాలు ఆటోమోటివ్ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
ఈజిప్ట్ – లీటరు రూ.43
ఈజిప్ట్ గతంలో పెట్రోల్ ధరలను తక్కువగా ఉంచేందుకు విస్తృతంగా సబ్సిడీలు అందించింది. అయితే, ఆర్థిక సంస్కరణల్లో భాగంగా ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో ఇంధన ధరలను పెంచే చర్యలు చేపట్టింది. దీంతో వినియోగదారులపై సబ్సిడీల ప్రయోజనం క్రమంగా తగ్గుతోంది.
ఖతార్ – లీటరు రూ.54
సహజ వాయువు, ఇతర ఇంధన వనరులు సమృద్ధిగా ఉండటం, జనాభా పరిమితంగా ఉండటం ఖతార్కు అనుకూలమైన అంశాలు. అభివృద్ధి చెందిన ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ ధరల విధానాలు స్థానికంగా ఇంధన ఖర్చులను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతున్నాయి.
బొలీవియా – లీటరు రూ.56
దక్షిణ అమెరికాలోని బొలీవియా కూడా పెట్రోల్ ధరలను తక్కువగా ఉంచేందుకు ప్రభుత్వ సబ్సిడీలపై ఆధారపడుతోంది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల నుంచి కుటుంబాలకు రక్షణ కల్పించడం ఈ విధానంలోని ప్రధాన ఉద్దేశం. అయితే, సబ్సిడీల వ్యయం ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉంది.
ధరలు ఇంత తక్కువగా ఎందుకు?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ ధరల్లో వ్యత్యాసాలకు చమురు నిల్వలు మాత్రమే కారణం కాదు. దేశీయ ఉత్పత్తి, శుద్ధి సామర్థ్యం, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, పన్నులు, దిగుమతులపై ఆధారపడటం, రవాణా ఖర్చులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కొన్ని దేశాలు ప్రజలకు తక్కువ ధరకు ఇంధనం అందించేందుకు ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నాయి. మరికొన్ని దేశాలు దేశీయ చమురు ఉత్పత్తి ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నాయి.
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