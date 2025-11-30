గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథి: శు.దశమి సా.4.03 వరకు తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర రా.8.59 వరకు, తదుపరి రేవతి, వర్జ్యం: ఉ.7.06 నుండి 8.36 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.3.52 నుండి 4.34 వరకు, అమృత ఘడియలు: సా.4.20 నుండి 5.54 వరకు, శుక్రమూఢమి ప్రారంభం.
సూర్యోదయం : 6.16
సూర్యాస్తమయం : 5.20
రాహుకాలం : సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
మేషం... పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక విషయాలలో నిరాశ. దూరప్రయాణాలు. కుటుంబసభ్యులు మీ నిర్ణయాలను తిరస్కరిస్తారు. ఆరోగ్యసమస్యలు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.
వృషభం... కుటుంబసభ్యులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. దైవదర్శనాలు.
మిథునం... యత్నకార్యసిద్ధి. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ఆస్తి వ్యవహారాలలో చికాకులు తొలగుతాయి. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.
కర్కాటకం... మిత్రులతో కలహాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆరోగ్యభంగం. కొన్ని పనులు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపారాలలో కొంత గందరగోళం. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
సింహం.. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యభంగం. విద్యార్థులకు కొంత నిరాశ. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. పనుల్లో ఆటంకాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
కన్య... నూతన ఉద్యోగలాభం. కార్యజయం. ఆస్తి వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. వాహనయోగం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. పాతమిత్రులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తీరతాయి.
తుల... ఇంటాబయటా అనుకూలం. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. వాహనయోగం. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలలో పురోగతి. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.
వృశ్చికం.... రుణాలు చేస్తారు. ఆలయ దర్శనాలు. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. పనులు వాయిదా వేస్తారు. కష్టానికి ఫలితం కనిపించదు. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.
ధనుస్సు... కుటుంబసభ్యులతో వైరం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు. ఉద్యోగాలలో నిరాశ.
మకరం.... నిరుద్యోగులకు అనుకూలత. యత్నకార్యసిద్ధి. దూరపు బంధువుల కలయిక. భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన ఒప్పందాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం.
కుంభం.... రాబడి అంతగా కనిపించదు. ఆస్తి వివాదాలు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో చికాకులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. శ్రమాధిక్యం. వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
మీనం... యత్నకార్యసిద్ధి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వస్తులాభాలు. నిరుద్యోగులు, విద్యార్థుల యత్నాలు సఫలం. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలు ప్రగతి పథంలో సాగుతాయి.