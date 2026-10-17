పులివెందులలో కాల్పులు

సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై పోలీసులు దాష్టీకం ప్రదర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల వాహనాలు ధ్వంసం చేసిన పోలీసులు.. టీయర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడంతో పాటు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. నామినేషన్ వేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్లు రాగా.. వారిని అడ్డుకున్నారు. ఎంపీ అవినాష్ సహా నేతలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
నామినేషన్ సెంటర్ దగ్గర టీడీపీ గూండాలు మోహరించారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులపై దాడి చేసేందుకు టీడీపీ గూండాలు యత్నించారు. టీడీపీ గూండాలను మాత్రం అడ్డుకోని పోలీసులు.. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యర్తలపై ప్రతాపం చూపించారు. పోలీసుల దాష్టీకానికి నిరసనగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ధర్నాకు దిగారు.
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