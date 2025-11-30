పదవీకాలం పొడిగించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తికి కేంద్రం ఆమోదం
ఆ తదుపరి సీఎస్గా జి.సాయిప్రసాద్
ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కె.విజయానంద్ మరో మూడు నెలలు కొనసాగనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన విజ్ఞప్తిని కేంద్రం ఆమోదించింది. వాస్తవానికి విజయానంద్ ఈ నెలాఖరున పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉంది. కానీ సీఎం చంద్రబాబు మరో మూడు నెలలపాటు ఆయన పదవీకాలాన్ని పొడిగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దీంతో వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 28 వరకు పదవీకాలాన్ని పొడిగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో సాధారణ పరిపాలన శాఖ (రాజకీయ) ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్.సురేష్ కుమార్ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. విజయానంద్ ఫిబ్రవరి 28న పదవీ విరమణ చేయనున్నారని పేర్కొన్నారు.
తదుపరి సీఎస్గా సాయిప్రసాద్
అలాగే ప్రస్తుతం జలవనరుల శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్గా పనిచేస్తున్న జి.సాయిప్రసాద్ను మార్చి 1 నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ముఖ్యమంత్రి నియమించినట్లు ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. సాయిప్రసాద్ మే నెలాఖరున పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. సాయిప్రసాద్ పదవీకాలాన్ని కూడా మరో 3 నెలలు పొడిగించాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి కోరే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.