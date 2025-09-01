నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు)

1/16
తమిళ ప్రముఖ నటుడు ప్రేమ్ కుమార్ తనయుడు కౌశిక్ సుందరం, పూజిత వివాహబంధంలో అడుగుపెట్టారు.
చెన్నైలో జరిగిన వారి పెళ్లి వేడుకలో హీరో శివకార్తికేయన్, కార్తీ, విజయ్ సేతుపతి వంటి స్టార్స్ హాజరయ్యారు.
నటుడు ప్రేమ్ కుమార్ తెలుగు వారికి కూడా పరిచయమే..
ఖిలాడీ, సర్కార్, కాపన్, విక్రమ్ వేద, హీరో, మాస్టర్, తునివు(తెగింపు), కంగువా, రెట్రో.. వంటి పలు తమిళ చిత్రాల్లో నటించాడు.
తెలుగులో ఈనాడు (2009) సినిమాలో ఫ్రాkన్సిస్గా యాక్ట్ చేశాడు. ఓటీటీలో సుడల్: ద వోర్టెక్స్ వెబ్ సిరీస్లో మెరిశాడు.
