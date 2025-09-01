 నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు) | Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos | Sakshi
నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు)

Sep 1 2025 11:15 AM | Updated on Sep 1 2025 11:20 AM

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos1
1/16

తమిళ ప్రముఖ నటుడు ప్రేమ్‌ కుమార్‌ తనయుడు కౌశిక్‌ సుందరం, పూజిత వివాహబంధంలో అడుగుపెట్టారు.

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos2
2/16

చెన్నైలో జరిగిన వారి పెళ్లి వేడుకలో హీరో శివకార్తికేయన్‌, కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి వంటి స్టార్స్‌ హాజరయ్యారు.

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos3
3/16

నటుడు ప్రేమ్‌ కుమార్‌ తెలుగు వారికి కూడా పరిచయమే..

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos4
4/16

ఖిలాడీ, సర్కార్‌, కాపన్‌, విక్రమ్‌ వేద, హీరో, మాస్టర్‌, తునివు(తెగింపు), కంగువా, రెట్రో.. వంటి పలు తమిళ చిత్రాల్లో నటించాడు.

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos5
5/16

తెలుగులో ఈనాడు (2009) సినిమాలో ఫ్రాkన్సిస్‌గా యాక్ట్‌ చేశాడు. ఓటీటీలో సుడల్‌: ద వోర్టెక్స్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌లో మెరిశాడు.

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos6
6/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos7
7/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos8
8/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos9
9/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos10
10/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos11
11/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos12
12/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos13
13/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos14
14/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos15
15/16

Prem Kumar's Son Kaushik Sundaram Marries Pujitha Photos16
16/16

