ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తేనే భయమేస్తుంది!
గట్టెక్కించారా? పుట్టి ముంచారా!
టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
తమ కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు ప్రతీ �...
న్యూఢిల్లీ: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)ప్...
న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక స�...
శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటె...
ఒహాయో: అమెరికాలోని ఒహాయో రాష్ట్రంలో �...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లో వేర్వేరు నేరప...
ఛప్రా: పైన హెలికాప్టర్ ఎగురుతోంది. కి�...
గుజరాత్ కేడర్కు చెందిన ఇద్దరు ఐఏఎస...
తిరువనంతపురం: రాబోయే యాత్రా కాలానికి...
అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు రవాణా కష్టాల...
వైశాలి: దేశంలోని ప్రభుత్వ వైద్యవ్యవస...
సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంలోని ర�...
అంకారా: పశ్చిమ టర్కీలో బొగ్గు గని కూల�...
సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లై దుబాయ్ విమానంలో క...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మాటల తూటాలు పేల...
కేప్ కానవెరాల్: స్పేస్ ఎక్స్ రాక�...
నగావ్ లోక్సభ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో ‘�...
Oct 14 2026 9:09 PM | Updated on Oct 14 2026 9:09 PM
హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. ఓవైపు సినిమాలు చేస్తూ మరోవైపు దేశాలన్నీ చుట్టేస్తోంది.
కొన్నాళ్ల క్రితం జపాన్ వెళ్లిరాగా.. ఇప్పుడు వియత్నాంలో తిరుగుతూ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
బేబీ బంప్తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు)
డోంట్ స్లీప్ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
పూల డ్రస్లో శ్రీముఖి.. గ్లామర్ రచ్చ (ఫొటోలు)
'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
ఇండియా VS వెస్టిండీస్.... ఉప్పల్ కు పోటెత్తిన ఫ్యాన్స్!
YSRCP నేత ఉప్పాడ శివారెడ్డి వివాహ వేడుకల్లో YS జగన్
అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో CCTV పెట్టలేం... క్లారిటీ ఇచ్చిన AP ఎలక్షన్ కమీషనర్
సాయి పల్లవి 2.0 కల్కితో స్టార్ట్...
జగన్ కేసులపై బ్రేకింగ్ న్యూస్ లా ఎల్లో మీడియా విష ప్రచారం