 వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు) | Meenakshi Chaudhary Enjoys Vietnam Trip | Sakshi
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వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

Oct 14 2026 9:09 PM | Updated on Oct 14 2026 9:09 PM

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హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. ఓవైపు సినిమాలు చేస్తూ మరోవైపు దేశాలన్నీ చుట్టేస్తోంది.

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కొన్నాళ్ల క్రితం జపాన్ వెళ్లిరాగా.. ఇప్పుడు వియత్నాంలో తిరుగుతూ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

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# Tag
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వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
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