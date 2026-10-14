 పూల డ్రస్‌లో శ్రీముఖి.. ‍గ్లామర్ రచ్చ (ఫొటోలు) | Anchor Sreemukhi Stuns in a Floral Dress | Sakshi
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పూల డ్రస్‌లో శ్రీముఖి.. ‍గ్లామర్ రచ్చ (ఫొటోలు)

Oct 14 2026 5:33 PM | Updated on Oct 14 2026 6:00 PM

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యాంకర్ శ్రీముఖి ప్రస్తుతం పలు షోలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది. అయితే పూల డ్రస్‌లో ఉన్న లేటెస్ట్ లుక్ మాత్రం కేక పుట్టిస్తోందని చెప్పొచ్చు.

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