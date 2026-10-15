'డోంట్ స్లీప్' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

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ఇంద్ర రామ్ హీరోగా నటిస్తున్న సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా 'డోంట్ స్లీప్' (Dont Sleep) టీజర్ను అక్టోబర్ 14, 2026న విడుదల చేశారు.
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ఇంద్ర రామ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా.. రవీంద్ర విజయ్, వెన్నెల కిషోర్, దేవా కట్టా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
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ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ షామ్దత్ ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.
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వి డ్రీమ్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై వి. చూడామణి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
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ఈ సినిమా టీజర్ను అక్కినేని నాగచైతన్య, విజయ్ సేతుపతి, దుల్కర్ సల్మాన్ డిజిటల్గా విడుదల చేశారు.
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