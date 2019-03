రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సంచలన చిత్రం లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్‌. ఇప్పటికే ఎన్నో వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారిన ఈ సినిమాను అడ్డుకునేందుకు అధికార పక్షం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది. వర్మ మాత్రం ఎ‍ట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమాను అనుకున్న సమయానికి రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడు. అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్ వారం ఆలస్యంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ముందుగా ఈ సినిమా మార్చి 22న రిలీజ్ చేయాలని భావించినా, నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు ఆలస్యం కావటంతో వారం ఆలస్యంగా మార్చి 29న సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్‌ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేందుకు సెన్సార్‌ బోర్డ్ నిరాకరించినట్టుగా ఇటీవల వార్తలు రావటంతో రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ కొద్ది సేపటికే సెన్సార్‌ సర్టిఫై చేసేందుకు అంగీకరించినట్టుగా ప్రకటించారు. తాజాగా సినిమా వాయిదా పడటంతో ఎలక్షన్‌లకు 12 రోజుల ముందే లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Get Ready to know all the truths on March 29 th #LakshmisNTR pic.twitter.com/GRGTC9K3jR

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 19 March 2019