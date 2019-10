ఇండియన్‌-2: సేనాపతిగా కమల్‌ లుక్‌ ఇదే!

విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించడంలో కమల్‌ హాసన్‌కు సాటిరాగల నటుడు మరొకరు లేరంటే అతిశయోక్తి కాకపోవచ్చు. తాను ఏ పాత్ర పోషించినా.. ఆ పాత్రకు వందశాతం న్యాయం చేసేందుకు ఆయన తపిస్తారు. ఒక అగ్రస్థాయి హీరో అయినప్పటికీ తన కెరీర్‌లో ఎన్నో వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలను కమల్‌ పోషించారు. సినిమాల నుంచి క్రమంగా రాజకీయాలు వైపు అడుగులు వేసిన కమల్‌ హాసన్‌ త్వరలో ‘భారతీయుడు-2’ (ఇండియన్‌-2) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.

‘భారతీయుడు’ సినిమాలో అవినీతిపరులైన ప్రభుత్వ అధికారులను హడలెత్తించే సేనాపతి పాత్రతో కమల్‌ తన విశ్వరూపం చూపిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ సినిమా సీక్వెల్‌లో ఆయన మరోసారి సేనాపతిగా తన ఫ్యాన్స్‌ను పలుకరించబోతున్నారు. భారతీయుడు-2లో ఆయన లుక్‌ ఎలా ఉంటుందనేది ఆసక్తి రేపుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా సాగుతుండగా.. సినిమా షూటింగ్‌కు సంబంధించి పలు ఫొటోలు లీకై సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాలో కమల్‌ లుక్‌ సంబంధించిన ఫొటో లీకైంది. షూటింగ్‌లో భాగంగా కమల్‌ మేకప్‌ వేసుకుంటుండగా తీసిన ఫొటో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. సేనాపతిగా కంప్లీట్‌గా డిఫరెంట్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్న కమల్‌ మరోసారి ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్‌ చేయడం ఖాయమని ఈ ఫొటోపై నెటిజన్లు కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

ప్రముఖ దర్శకుడు శంకర్‌ దర్శకత్వంలో 2003లో వచ్చిన ‘భారతీయుడు’ సినిమాకు ఇది సీక్వెల్‌. కమల్‌-శంకర్‌ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సీక్వెల్‌లో కమల్‌ సరసన కాజల్‌ అగర్వాల్‌, రకుల్‌ ప్రీత్‌సింగ్‌ నటిస్తున్నారు. ప్రియాభవనీ శంకర్‌, సిద్ధార్థ, విద్యుత్‌జమాల్‌, ఢిల్లీ గణేశ్‌ వంటి ప్రముఖ తారలు నటిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతోంది.

