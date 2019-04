దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న భారీ మల్టీస్టారర్‌ సినిమా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌. రామ్‌ చరణ్‌, ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో అలియాభట్‌, డైసీ ఎడ్గర్‌ జోన్స్‌లు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నట్టుగా ప్రకటించాడు జక్కన్న. అయితే ఈ సినిమా నుంచి డైసీ ఎడ్గర్‌ జోన్స్‌ తప్పుకున్నట్టుగా చిత్రయూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Due to unavoidable circumstances, @DaisyEdgarJones is no longer a part of our film. We hope she has a brilliant future. #RRR

