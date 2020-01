హోటల్‌ లాబీలోకి ఏనుగు ప్రవేశించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో నవ్వులు పూయిస్తోంది. శ్రీలంకలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనపై స్పందించిన నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ‘‘ మా అమ్మ మెసేజ్‌తో నిద్రలేచాను. శ్రీలంక హోటల్‌లోకి ప్రవేశించిన ఓ ఏనుగు తన తొండంతో అక్కడున్న వస్తువులను తడిమిచూడటం గురించి తెలుసుకున్నాను’’ అంటూ ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌ షేర్‌ చేసిన ఏనుగు వీడియో ఇప్పటికే 2 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌ సాధించింది.

ఈ క్రమంలో... ‘గజరాజు ఏం చేసినా భలే ముద్దుగా ఉంటుంది. చూశారా.. ఏనుగు ఎంత మర్యాదగా హోటల్‌లోకి వెళ్లి అన్నీ పరీక్షిస్తుందో!!’’అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ వీడియోపై స్పందించిన మరో నెటిజన్‌....ఆ ఏనుగు పేరు నట్టా కోటా అని... శ్రీలంకలో ఉన్న జెట్‌వింగ్‌ యాలా హోటల్‌కి తరచుగా వెళ్తూ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఏనుగుకు సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోలు యూట్యూబ్‌లో చూడవచ్చని తెలిపారు.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30

— Upuli 🇱🇰 (@upidaisy) January 19, 2020