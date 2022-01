Sania Mirza-Rajeev Ram Lose Quarterfinals In Australian Open 2022: ఆస్ట్రేలియన్‌ ఓపెన్‌లో భారత మహిళల టెన్నిస్‌ స్టార్‌ సానియా మీర్జా పోరాటం ముగిసింది. అమెరికాకు చెందిన రాజీవ్‌ రామ్‌తో కలిసి మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌ బరిలోకి దిగిన ఈ హైదరాబాదీ.. మంగళవారం జరిగిన క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌లో అన్‌ సీడెడ్‌ ఆస్ట్రేలియన్‌ జంట జేసన్‌ కుబ్లర్‌-జేమీ ఫోర్లిస్‌ చేతిలో 4-6, 6-7 తేడాతో పరాజయం పాలైంది.

Thank you for the memories, @MirzaSania ❤️



The two-time #AusOpen doubles champion has played her final match in Melbourne.#AO2022 pic.twitter.com/YdgH9CsnF0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022