ముంబై: ఐపీఎల్‌ 2021లో అరంగేట్రం చేయబోతున్న పంజాబ్ కింగ్స్‌ యువ బ్యాట్స్‌మెన్ షారుక్​ ఖాన్‌పై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృమైంది. ఐపీఎల్‌లో అదరగొట్టాలని ఉవ్విళూరుతున్న ఈ చెన్నై కుర్రాడు.. అందుకు తగ్గట్టుగానే నెట్స్‌లో కఠోర సాధన చేస్తున్నాడు. పేసర్‌, స్పిన్నర్‌ అన్న తేడా లేకుండా ఎడాపెడా భారీ సిక్సర్లు బాదుతున్నాడు. బంతిని స్టాండ్స్‌ దాటించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న షారుక్‌.. ఫోర్లు కొట్టడం కన్నా సిక్సర్లు బాదటంపైనే ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాడు. ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా షారుక్‌ విధ్వంసానికి సంబంధించిన తాజా వీడియోను పంజాబ్‌ పోస్ట్‌ చేసింది.

📹 | Shahrukh, our new six-hitting machine doesn’t want to settle for a four! 😱#SaddaPunjab #PunjabKings #IPL2021 pic.twitter.com/jes3lTgUUL

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 8, 2021