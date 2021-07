అలా చేస్తానని సవాల్‌ చేశాడు.. అన్నంత పనీ చేశాడు

కొలంబో: శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా నయా సెన్సేషన్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ అర్ధశతకంతో(42 బంతుల్లో 59; 8 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌ ద్వారా వన్డే క్రికెట్‌లోకి అరంగేట్రం చేసిన ఈ 23 ఏళ్ల ఝార్ఖండ్‌ కుర్రాడు.. తాను ఎదుర్కొన్న మొదటి బంతినే సిక్సర్‌గా మలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్శించాడు. అయితే తాను ఎదుర్కొన్న మొదటి బంతికే సిక్సర్ బాదుతానని మ్యాచ్‌కు ముందు సహచరులకు సవాల్‌ విసిరానని, బంతి ఎక్కడ పడినా.. ఖచ్చితంగా మైదానం దాటిస్తానని చెప్పిమరీ బరిలోకి దిగానని చహ‌ల్‌తో చేసిన చిట్‌చాట్‌ సందర్భంగా ఇషాన్‌ స్వయంగా వెల్లడించాడు.

