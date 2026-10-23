సంజూ శాంసన్ (PC: BCCI/Sonysports)
టీమిండియా స్టార్ నమన్ ధీర్పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. న్యూజిలాండ్తో తొలి టీ20లో తీవ్రమైన ఒత్తిడిలోనూ అతడు రాణించిన తీరును సహచర ఆటగాళ్లతో పాటు మాజీ క్రికెటర్లు, అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత ఓపెనర్, కివీస్తో తొలి టీ20లో ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’గా నిలిచిన సంజూ శాంసన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి.
క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా గురువారం నాటి మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 225 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుత అర్ధ శతకం (40 బంతుల్లో 82 నాటౌట్)తో రాణించాడు.
సంజూ మెరుపు అర్ధ శతకం
అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ శుభారంభం అందించారు. సంజూ 33 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాది 67 పరుగులు సాధించగా.. అభిషేక్ 12 బంతుల్లోనే 29 రన్స్ రాబట్టాడు. వన్డౌన్లో వచ్చిన తిలక్ వర్మ (6), ఐదో నంబర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ (1) విఫలం కాగా.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ (28 బంతుల్లో 42) ఆడాడు.
SILK, SWAG, AND CLINICAL PRECISION! 🤌 Shreyas Iyer served up a batting masterclass that deserves to be watched on loop! 🔁🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd T20I, TOMORROW 11:30 AM onwards LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 23, 2026
నమన్ ధనాధన్
అయితే, విజయ సమీకరణం సవాలుగా మారుతున్న వేళ అక్షర్ పటేల్ (14 బంతుల్లో 24) వేగంగా ఆడగా.. నమన్ ధీర్ ధనాధన్ దంచికొట్టాడు. కేవలం 15 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 42 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. సంజూ, నమన్ మెరుపుల కారణంగా భారత్ 19.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.
ఎక్కువ క్రెడిట్ నమన్ ధీర్కే దక్కాలి
ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్ అనంతరం సంజూ శాంసన్ మాట్లాడుతూ.. నమన్ ధీర్ ఆట తీరుపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించాడు. ‘‘ఈ మ్యాచ్ విజయంలో ఎక్కువ క్రెడిట్ నమన్ ధీర్కే దక్కాలి. ఇప్పటి వరకు అతడు టీమిండియా తరఫున కేవలం నాలుగు నుంచి ఐదు మ్యాచ్లే ఆడి ఉన్నాడు.
తీవ్రమైన ఒత్తిడి నెలకొన్న వేళ..
అయినా సరే కీలక సమయంలో.. తీవ్రమైన ఒత్తిడి నెలకొన్న వేళ.. ప్రశాంతంగా ఆడుతూ జట్టుకు విలువైన విజయం అందించాడు. భవిష్యత్తులో భారత క్రికెట్కు అతడు గొప్ప ఆస్తి అవుతాడు’’ అని సంజూ కొనియాడాడు.
బిజినెస్ క్లాస్లో ప్రయాణం.. లగ్జరీ హోటళ్లలో బస
అదే విధంగా.. భారత టీ20 జట్టు బిజీ షెడ్యూల్ గురించి మీడియా ప్రశ్నించగా.. ‘‘ఇంగ్లండ్ పర్యటన నాటి నుంచే మేము ఫిట్నెస్ మీద మరింత ఎక్కువగా దృష్టి సారించాము. బిజీ షెడ్యూల్కు సంబంధించి జరిగిన సమావేశంలో అన్ని విషయాలను చర్చించాము.
ఫిట్నెస్ విషయంలో క్రమశిక్షణతో ఉండాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నాయి. శారీరకంగానే కాదు మానసికంగానూ మేమంతా పూర్తి ఫిట్గా ఉన్నాము. ఇక మా ప్రయాణాలు అన్నీ బిజినెస్ క్లాస్లోనే సాగుతాయి. అద్భుతమైన సౌకర్యాలున్న హోటళ్లలో బస చేస్తాము.
దృష్టి మొత్తం దాని మీదే
ఏ విషయంలోనూ ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా యాజమాన్యం అన్నీ చూసుకుంటోంది. కాబట్టి కేవలం మ్యాచ్లు, సిరీస్లు గెలవడం మీద మాత్రమే మా దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంది’’ అని సంజూ శాంసన్ చెప్పుకొచ్చాడు.
కాగా ఇటీవల స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను 2-2తో డ్రా చేసుకున్న టీమిండియా.. న్యూజిలాండ్ పర్యటనలోనూ ఐదు టీ20లు ఆడేందుకు షెడ్యూల్ ఖరారైంది. భారత్- కివీస్ మధ్య శనివారం నాటి రెండో టీ20కి క్రైస్ట్చర్చ్ వేదిక.
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🔥 RECORD-BREAKING CHASE. THE BLUE STORM IS HERE! 💙 226-run target? Check. India’s highest-ever successful chase in T20Is? Check. A 1-0 series lead? CHECK! 💥 🏏 HERO VIDA India Tour of New Zealand 📺 2nd T20I | TOMORROW | 11:30 AM onwards LIVE on Sony Sports Network, Sony LIV & Sony Vizha! #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 23, 2026