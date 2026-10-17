 చరిత్ర సృష్టించిన బ్రెండన్‌ టేలర్‌ | HISTORY BY BRENDAN TAYLOR, becomes the leading run getter for Zimbabwe in ODI history | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన బ్రెండన్‌ టేలర్‌

Oct 17 2026 8:20 PM | Updated on Oct 17 2026 8:39 PM

HISTORY BY BRENDAN TAYLOR, becomes the leading run getter for Zimbabwe in ODI history

source: X

జింబాబ్వే వెటరన్‌ క్రికెటర్‌ బ్రెండన్‌ టేలర్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. వన్డేల్లో తన దేశం తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా అవతరించాడు. యూఏఈ వేదికగా జరుగుతున్న ముక్కోణపు సిరీస్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో ఇవాళ జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఈ రికార్డును అందుకున్నాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో టేలర్‌ 101 బంతుల్లో 10 ఫోర్ల సాయంతో 81 పరుగులు చేసి ఔటవగా.. 30 పరుగుల వద్ద జింబాబ్వే లీడింగ్‌ వన్డే రన్‌ స్కోరర్‌గా అవతరించాడు. ఈ క్రమంలో ఆండీ ఫ్లవర్‌ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఆండీ ఫ్లవర్‌ 213 మ్యాచ్‌ల్లో 55 అర్ద సెంచరీలు, 4 సెంచరీల సాయంతో 6837 పరుగులు చేయగా.. టేలర్‌ 211 మ్యాచ్‌ల్లో 40 అర్ద సెంచరీలు, 11 సెంచరీల సాయంతో 6837 పరుగులు చేశాడు. టేలర్‌ 40 ఏళ్ల వయసులో జింబాబ్వే లీడింగ్‌ వన్డే రన్‌ స్కోరర్‌గా అవతరించడం గమనార్హం.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న జింబాబ్వే 41 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 5 వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులు చేసింది. బ్రియాన్‌ బెన్నెట్‌ (0), బెన్‌ కర్రన్‌ (6), త్సిగ (16), బ్రెండన్‌ టేలర్‌ (81), సికందర్‌ రజా (4) ఔట్‌ కాగా..  క్రెయిగ్‌ ఎర్విన్‌ (86), వెస్లీ మదెవెరె (10) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. బంగ్లాదేశ్‌ బౌలర్లలో తస్కిన్‌ అహ్మద్‌ 3, సైఫ్‌ హస్సన్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. కాగా, ఈ టోర్నీలో బంగ్లాదేశ్‌, జింబాబ్వేతో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ పాల్గొంటుంది. 

ఇదీ చదవండి: బంగ్లా జట్టుకు అతి భారీ షాక్‌


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 2

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 