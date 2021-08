కాబుల్: అఫ్గానిస్తాన్ రాజధాని కాబూల్‌ మరోసారి రక్తసిక్తమైంది. దేశాన్ని వదిలి వెళ్తున్న పాశ్చాత్యులు, అఫ్గాన్లు లక్ష్యంగా కాబూల్‌లోని హమీద్‌ కర్జాయ్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద గురువారం సాయంత్రం ఆత్మాహుతి దాడులు జరిగాయి. రెండు బాంబుపేలుళ్లలో 72 మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. మరో 143 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ దాడులు ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌-ఖోరాసన్‌(ఐసిస్‌-కె) ఉగ్రమూక దుశ్చర్యగా భావిస్తున్నారు. కాబూల్‌ విమానాశ్రయానికి ఉగ్రముప్పు పొంచివుందని, ఆ పరిసరాల్లో ఎవరూ ఉండవద్దని అమెరికా, బ్రిటన్‌ సహా పలు పాశ్చాత్య దేశాలు హెచ్చరించిన కొద్ది గంటల్లోనే బాంబుల మోతతో కాబూల్‌ దద్దరిల్లింది.

Kabul is bleeding again 😢😢💔💔

STOP KILLING AFGHAN PLEASE 🙏🙏😢😢🇦🇫🇦🇫

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) August 26, 2021