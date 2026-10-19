 ఆసియా పారా క్రీడలు షురూ | Asian Para Games begin in Japan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆసియా పారా క్రీడలు షురూ

Oct 19 2026 5:42 AM | Updated on Oct 19 2026 5:42 AM

Asian Para Games begin in Japan

నగోయా (జపాన్‌): ఆసియా పారా క్రీడలు ఆదివారం అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పారాలింపిక్‌ పతక విజేత సిమ్రన్‌ శర్మ, ప్రముఖ షట్లర్‌ ప్రమోద్‌ భగత్‌ త్రివర్ణ పతాకధారులుగా ముందు నడవగా... వారి వెంట భారత పారా అథ్లెట్ల బృందం ఆరంభ వేడుకల్లో పాల్గొంది. మన అథ్లెట్లు భారత ఘన వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక దుస్తువుల్లో మెరిశారు. ఈ క్రీడల్లో భారత్‌ నుంచి 168 మంది అథ్లెట్లు 11 క్రీడాంశాల్లో పోటీపడుతున్నారు. 

ఇందులో 112 మంది పురుషులు, 56 మంది మహిళలు ఉన్నారు. 2023లో హాంగ్జౌ వేదికగా జరిగిన ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారతదేశం అద్వితీయ ప్రదర్శన కనబర్చింది. రికార్డు స్థాయిలో 111 పతకాలు (29 స్వర్ణాలు, 31 రజతాలు, 51 కాంస్యాలు) సాధించి పట్టికలో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఇప్పుడు దానికన్నా మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చాలనే లక్ష్యంతో జపాన్‌ క్రీడలకు సిద్ధమైంది. నేటి నుంచి మెడల్‌ ఈవెంట్స్‌ ప్రారంభం కానుండగా... 24న ఈ క్రీడలు ముగియనున్నాయి.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కలర్‌ఫుల్ శారీలో యాంకర్ శ్రీముఖి అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

అనుపమ 'క్రేజీ కళ్యాణం' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 5

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?

Video

View all
YS Pramilamma Sensational Comments On Gun Firing In Pulivendula 1
Video_icon

అవినాష్ ని గన్ తో కాల్చి చంపాలని చూశారు? YS ప్రమీలమ్మ సంచలన కామెంట్స్
Guntakal TDP Leader Sensational Comments On MLA Gummanur Jayaram 2
Video_icon

బాబు ఫోటోని చెప్పులతో కొట్టినోడికి..! ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం పై టీడీపీ నేత సంచలన కామెంట్స్
Jio Platforms Public Offering Is Indias Largest Ever IPO 3
Video_icon

జియో IPO.. లైఫ్ సెటిలా? కొనాలా? వద్దా?
Actress Poonam Kaur Sensational Comments On Director Trivikram Srinivas 4
Video_icon

త్రివిక్రమ్ పై పూనమ్ మరో బాంబ్..
Nellore YSRCP Mayor Candidate Anam Vijayakumar Reddy Files Nomination 5
Video_icon

నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్..
Advertisement
 